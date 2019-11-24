Tarihi Yeşil Ev’in sokağı turizm merkezi oldu

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BUGÜN NELER OLDU

apadokya Bölgesi başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kuşadası'ndaki yatırımlarıyla turizm sektörünün güçlü markalarından olan Dorak Holding, Sultanahmet'te büyük bir projeye imza attı. Aralarında tarihi Yeşil Ev'in de olduğu tarihi Soğuk Çeşme Sokağı'ndaki konakların işletim hakkını Turing'den devralan Dorak Holding, ünlü otel zinciri Hilton ile işbirliğine giderek tesisi Hagia Sofia Mansions Curio Collection by Hilton markası ile hizmete açtı.Otelin açılışına Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Başkan Yardımcısı Ahmet Kaplan Tan ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Pilav, Hilton Avrupa Mimarlık ve İnşaat Proje Yöneticisi Cihan Yıldırım, Hilton Kıdemli Yöneticisi Fabienne Salet ile Otel Genel Müdürü Melis Okay katıldı. Yeşil Ev ve 12 konaktan oluşan toplam 78 odalı tesis, fine dining restoranı olarak hizmet veren bin 500 yıllık su sarnıcı ve tarihi sütunlarla çevrili SPA'sıyla İstanbul'da önemli bir merkez olacak. Dorak Holding'in projesiyle, toplam 9 bin metrekarelik alan yeniden İstanbul'a kazandırılmış oldu.