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Aile içi şiddete karşı 75 maddelik eylem planı

Tülay CANBOLAT Gündem
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Aile içi şiddete karşı 75 maddelik eylem planı
Kadına şiddetle mücadelede yeni bir modele geçiliyor. Şiddet olaylarını önleme ve farkındalığı artırmak için 75 maddelik yeni bir mücadele planı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılacağı toplantı ile kamuoyuna açıklanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları iş birliği ile hazırlanan eylem planında temel olarak farkındalığı artırmak ve yasal zemindeki bir takım düzenlemeler ile kadına şiddetin önüne geçilmesi planlanıyor. Ailenin korunması ve şiddetin önlenmesi için 50 bin kamu görevlisine farkındalık eğitimleri verilecek. Eylem plan kapsamında şiddet vakaları örnek olaylar üzerinden incelenecek.
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Aile içi şiddete karşı 75 maddelik eylem planı
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