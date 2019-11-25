Ankara'da hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve saklandığı hücre evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerinden M.Ö'nün Etimesgut ilçesinde örgüt tarafından kullanılan bir adreste saklandığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait hücre evine baskın düzenleyerek M.Ö'yü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 200 bin liralık döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Paranın bir kısmının aspiratör içerisine gizlendiği tespit edildi.

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüphelinin FETÖ adına halen aktif olarak himmet topladığı belirlendi.

Şüphelinin topladığı himmet paraları ile FETÖ lehine faaliyette bulunduğu ve cezaevindeki örgüt üyelerine para gönderdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.