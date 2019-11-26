Muharrem İnce CHP'deki kumpasa ilişkin 'çete' demişti... İşte olağan şüpheliler!

CHP'de "Külliye'ye giden CHP'li" muamması devam ederken, iddiaların odağındaki isim Muharrem İnce'nin kime 'çete' vurgusu yaptığı merak konusu oldu. CHP kulislerinde olağan şüpheli olarak 10 Aralık Hareketi öne çıkıyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın başı çektiği hareketin partiyi ele geçirmek için böyle bir iftira atmış olabileceği belirtiliyor.

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İMAMOĞLU VE BÖKE SESSİZ

CHP'de hararet artarken her konuda konuşan Ekrem İmamoğlu ve Selin Sayek Böke'nin sessizliği ise süreçte dikkat çekici. Kulislerde ise büyük kurultay öncesi yapılan mahalle ve ilçe delege seçimlerinde İnce'ye yakın isimlerin seçilmeye başlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun bunun önünü kesmek için bu tezgahı planladığı konuşuluyor.

ÇETEYE İŞARET ETMİŞTİ

CHP'deki yalan sarmalı gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Külliye'ye gittiği iddia edilen Muharrem İnce'nin basın toplantısında sarf ettiği "Bu çete her işte var bunlar. Ama merak etmeyin bugün bana bu iftirayı attılar yakında Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam" sözleri sonrası parti içinde kimi ve kimleri kast ettiği merak konusu oldu.

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10 ARALIK OPERASYONU MU?

Kulislerde, partiyi ele geçirmeye çalışan 10 Aralık Hareketi'nin ismi konuşuluyor. "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" söylemleriyle bilinen '10 Aralık Hareketi' 10 Aralık 2005'te toplanarak İbrahim Kaboğlu başkanlığında yeni bir anayasa bile hazırlamıştı. Partide 10 Aralık'çıların başını Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı çekerken, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu hareketin içerisinde yer aldığı biliniyor. Parti koridorlarında 10 Aralık'çıların İnce'ye iftira atarak partide içindeki hakimiyetlerini pekiştirmek istediği belirtiliyor.

SESSİZLER ORDUSU

Partide bir diğer dikkat çeken isimler ise her konu hakkında yorum yaparken CHP'de kıyamet koparken sessizliğe bürünenler. Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, Haluk Koç ve Bülent Tezcan'ın sessizliği ise süreçte dikkat çekici bulunuyor.

İMAMOĞLU YORUMSUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise gelişmelere ilişkin sorulara sadece "İlgim dışındadır" demesi tartışmaya açık.

DELEGE TEZGAHI

Öte yandan kulislerde, 37'nci Olağan Kurultay dönemine giren partide, 2020 Şubat ya da Mart'ta yapılması planlanan büyük kurultay öncesi parti içinden hamlelerin geldiği belirtiliyor. Genel başkanlık seçimli kurultay öncesi yapılan mahalle ve ilçe delege seçimlerinde İnce'ye yakın isimlerin seçilmeye başladığı, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin bunun önünü kesmek için söz konusu tezgahı planladığı konuşuluyor.