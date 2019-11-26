Son dakika: İlk cevap veren isimler... Muharrem İnce'nin bahsettiği 'ÇETE' kimlerden oluşuyor? Teknede tatil yapanlar kim?

Kendi partisi CHP'de kumpasın hedefi olan Muharrem İnce'nin "Bu tezgahı kim kurdu? Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil partideki bir grup üretmiştir." sözlerinin ardından parti iyice karıştı. CHP kulisleri o çeteyi tartışmaya başladı. İnce konuşmasında "Onlar kendilerini bilirler. Bunlar yazın aynı teknede tatil yaptılar" diye devam etmişti.

O İSİMLER DE KONUŞTU

CHP'de yaşanan kumpas krizi ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Muharrem İnce'nin "Yazın aynı teknede tatil yaptılar" diyerek işaret ettiği isimlerin kim olduğu birçok CHP'li tarafından araştırılıyor. O tatille ilgili konuşulan 4 isim olduğu konuşulan Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler Muharrem İnce'ye karşı açıklamalar yaptı. Peki kimdi bu isimler ve isimleri konuşulduktan sonra neler söylediler?

İşte CHP'deki İnce'nin söylemiyle "Çete" tartışması ve gelinen son nokta;

Kumpas haberi karıştırdığı CHP'de göz gözü görmüyor! Teknedeki CHP'lilerden yeni atak...

İNCE BÖYLE DEMİŞTİ;

Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar.

MUHARREM İNCE'NİN BAHSETTİĞİ AYNI TEKNEDE TATİL YAPAN KUMPASÇI CHP'Lİ ÇETEDE KİMLER VAR?