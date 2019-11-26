Son dakika: Başkan Erdoğan Milli füze Bozdoğan müjdesini verdi! 2020 yılında envanterde olacak!

AK Parti Grup Toplantısında, 2013 yılından beri üzerinde çalışan Bozdoğan füzesi ile ilgili son dakika müjdesi verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada sadece 9 ülkede üretilen havadan havaya füzenin yerli ve milli olacağını vurguladı. Seri üretim için gün sayıldığı bildirilirken ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki sene yapılacağı ifade edildi. İşte Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında verdiği son dakika müjdesi ile ilgili diğer detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzenin muharip uçağa ve F-16 savaş uçaklarına monte edileceğini belirtti. Böylece savaş uçaklarında kullanılan hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya da silahların yerli ve milli olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Füze Bozdoğan müjdesi... Tam isabetle vurdu!

"Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak.

2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan Füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından TSK'nın envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter'dan paylaştı:

Tarih yazmaya devam ediyoruz! 🇹🇷



Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, @SageTubitak tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. 🚀#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YBOsZvUk9g — Mustafa Varank (@varank) November 26, 2019