“FETÖ’nün talimatlarını Gün iletiyordu”

BUGÜN NELER OLDU

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenilmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve Ercan Gün, Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eski emniyet müdürü Yunus Dolar tanık olarak verdiği ifadesinde, kapatılan Zaman gazetesinin firari genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın örgütün talimatlarını gazeteci Ercan Gün'ün aracılığıyla kendilerine ilettiğini söyledi. Dolar, "Zaman gazetesine bir şeyi Ercan Gün aracılığıyla iletiyorduk ve Zaman gazetesinden Ekrem Dumanlı da söyleyeceklerini Gün vasıtasıyla iletiyordu" dedi. Ercan Gün ise tanık Dolar'ın sözlerine "Alçakça bir iftira bu" diyerek tepki gösterdi.