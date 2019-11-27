Kaçak yapılan 18 bin binayı daha yıkacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, SABAH Ankara ilave Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve SABAH Emlak editörü Seda Tabak ile muhabirimiz Barış Şimşek'in sorularını yanıtladı. (Fotoğraflar: Ali EKEYILMAZ)

SİLAHTARAĞA'NIN

HAVALİMANI

FLORYA

ükümetİn

ÇED

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum SABAH Ankara Bürosu'na yaptığı ziyarette kentsel dönüşüm ve kaçak yapılaşma ile mücadeleye yönelik açıklamalar yaptı.18 yıllık AK Parti iktidarı boyunca hastane, yol, okul, üniversite, toplu konut, içme suyu, atıksu arıtma tesisi gibi projeler için İstanbul'a 86 milyar lira yatırım yaptıklarını ve 22.5 milyar liralık daha yatırımın devam ettiğini anlatan Kurum, "Ankara'da 93 milyar lira tamamlanan, devam eden 7 milyar lira, İzmir'de tamamlanan 70 milyar lira, devam eden 17 milyar lira yatırım kararı aldık. Şehirlere gittiğimizde acil ihtiyaçlara göre planlama yapıyoruz. Sadece AK Partiye oy verenlere hizmet eden bir anlayışı benimsemedik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz şekilde hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm milletimize aynı şekilde hizmet götürüyoruz" dedi. Depremle mücadeleye yönelik süren kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren kurum şöyle devam etti:: Ülkede 1.5 milyon konutun acil dönüştürülmesi lazım. Aciliyet gerektiren binalar 6-7 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Toplamda 8.5 milyon konut kentsel dönüşüm kapsamına giriyor. Ama bunların bir bölümünde aciliyet yok. Şu an Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 45-50'si depreme hazır. Yıllık dönüşümde 300 bin konut hedefi koyduk. 2023'e kadar bunu yapacak becerimiz var. "Bunun yüzde 15'ini yani 50 bin konutu biz yapalım geri kalanı özel sektör yapsın" dedik. Kentsel dönüşüm için yüzde 50'ye kadar faiz desteğini İller Bankası'ndan kredi olarak verebiliyoruz. 4 milyar lira paramız var. Bir belediye gelsin "Kentsel dönüşüm yapacağım yüzde 50 faiz desteği istiyorum" desin, para hazır.: Kentsel dönüşümün yanı sıra bina güçlendirmesinin de önünü açacak düzenleme hazırladık. Kentsel dönüşümde tüm Türkiye'de 65 bin konutun yapımını başlattık. Bunun 25 bini İstanbul'da. Kartal'da yıl sonunda bitiriyoruz. Kağıthane, Avcılar, Esenler, Güngören, Bahçelievler, Tuzla'da dönüşüm çalışmalarına başladık. Esenler'deki 60 bin konutluk örnek bir proje olacak. Şimdiye kadar 1 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. Bakanlık olarak kira yardımı, hibe, faiz desteği ve kamulaştırma desteğine 13 milyar TL harcadık.Kaçak yapılaşmaya kesinlikle göz açtırmayacağız. Kanuna, kurallara uygun hareket etmeliyiz. Belediye başkanlarımızın kaçak yapılara müsaade etmemesi gerekiyor. Bakıyorsunuz Bodrum'da Çeşme'de yatırımcı yapması gereken imar hakkından çok daha fazla inşaat yapıyor. Doğal güzelliğe neler yapmışlar. Gittik kaçak yapıları yıktık, doğal güzelliğine kavuşturduk. Mezar gibi projeler yapılmış. "Yıkmazsanız gelir resen yıkarız" diyoruz. Aynı şekilde Karadeniz'de Fırtına Vadisi'nde ve Ayder'de de kaçak yapılar yıkıldı.Türkiye'de 21 bin kaçak yapı var. Bunların 3 bin 300'ünü yıktık ve yıkmaya da devam edeceğiz. SİT alanlarındaki kaçak yapı yaklaşık 4 bin. Bunlarında bin 400'ü için suç duyurusunda bulunduk, 423'ünü yıktık, kaçak yapıları yıkımlarımızda aralıksız devam ediyor. İmar denetçisi sayısını 2 bin 100'e çıkardık. Kısa vadede hedeflerinin bu sayıyı 3 bine çıkaracağız.Dünyanın incisi dediğimiz İstanbul Boğazı'na zarar verecek hiçbir adımı atmayız. Burada bir yetki alma verme meselesi söz konusu değil. Tamamen Boğazın tarihi siluetini, doğal güzelliklerini öne çıkaracak, yeşil alanlarını artıracak, kaçak yapılaşma ile mücadele edecek bir düzenleme öngörülüyor. Sarıyer'e Beykoz'a bakıyorsunuz oradaki binlerce vatandaş yeşil alan üzerine konutlarını yapmış oturuyorlar. Bunları ne yıkabiliyoruz, ne bir şey yapmalarına müsaade ediyoruz. Yapı kayıt belgesini almış binlerce bina var burada. Hem ön görünüm, hem geri görünüm hem etkilenme bölgeleri içinde doğal güzelliği koruyacak adım atmak istiyoruz.(İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal etmesine yönelik açıklamasına ilişkin) Kağıthane ve Alibeyköy dereleri şuan itibariyle Haliç'i besleyemiyor, Haliç'e yeni can suyu gerekiyor. İmamoğlu bunu engelliyor. İstanbul Havalimanı çevresi Kağıthane, Eyüp ve Fatih'in atıksularının toplanıp dönüştürüleceği bir tesisti. Bu ne demek İstanbul'un 5'te birine vereceğimiz hizmetten mahrum kaldık. Maliyeti onun söylediği gibi 1.5 milyar değil, 600-700 milyon lira civarındaydı. Dolayısıyla bu proje İstanbullu vatandaşlarımızın geleceği adına önemli bir projeydi. Bu noktada da şehirlerimiz ve vatandaşımızı ilgilendiren bir durum olursa bakanlık olarak gider resen o adımı atarız. Nasıl adım atacağımızı zaman içerisinde belediye başkanımız görür.Siyanür maddesi izin ve denetiminin takibine yönelik düzenleme yapılacak. İstenmeyen olayların önüne de böylece geçmiş olacağız. Alışından, üreticinin tükettiği mamule kadar bunun takibi yapılacak. Bu siyanürü üreten firma kime satıyorsa bizden izin alacak. Satın alan firma hangi üründe bu maddeyi kullanacaksa son tüketiciye kadar bunun takibini ilgili üreticilerimiz ile beraber yapacağız.81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi var. 6 ilde yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğünde 13 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Şu ana kadar da 60 ilde 35 milyon metrekare alanda 134 millet bahçesini de belirledik. 2020'de 38 ilde daha millet bahçesini açacağız. Atatürk Havalimanı'nda toplamda 8 milyon metrekare alan var. İlk etapta pistin biri kalıyor, öbür pistin olduğu alanı en kısa zamanda inşasını yapıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Florya ile bütünleşecek orası, sahille bağlayacağız.Dipsiz Göl'de istenmeyen bir olay yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hemen harekete geçtik. 4 maddelik bir eylem planı hazırladık. Dipsiz Göl'ü oradaki mikroorganizmaları yaşatacak şekilde, tortu tabakalarını buraya taşımak suretiyle doğal güzelliğini eski haline getireceğiz. Derinliğini 3.5 metrede koruyacak düzenlemeleri yaptık. Bölgeyi SİT alanı haline getirerek etrafındaki diğer küçük göletler ile birlikte koruma altına alacak adımı da attık. Ülkemizde yapılacak tüm define kazılarında ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Uymayanlar için çevre cezalarının yaptırımı çok ağır, hapis cezasına kadar müeyyidesi var.