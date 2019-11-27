Kültür A.Ş.’ye tartışmalı danışman

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İBB iştiraki Kültür A.Ş., 5 Kasım tarihinde organizasyon kapsamında danışmanlık hizmeti alımı için ihale açtı. İhaleyi, tek katılımcı olan Ufuk Uras'ın eşi Hatice Zeynep Tanbay Uras kazandı. 1 buçuk aylık süre için Zeynep Tanbay'ın aldığı 14 bin TL yüksek bir ücret olarak değerlendirildi. Öte yandan Hatice Zeynep Tanbay Uras'ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Sözde Ermeni soykırımını tanıdığını belirten Uras, "Devlet özür dilemeli, tazmini karşılamalı, Ermenilere ait kamusal alanları iade etmeli. Bazı yaralar zamanla iyileşmez 101'inci yılında Ermeni soykırımının kurbanlarını anıyoruz!" paylaşımında bulunduğu görüldü.İBB'den danışmanlık görevi alan Zeynep Tanbay'ın ayrıca, hendek kazarak devletin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü zedeleyip özerklik ilan edeceklerini açıklayan PKK'ya yönelik başlattığı çukur operasyonlarını da eleştirdiği ortaya çıktı. Tanbay'ın skandal paylaşımları arasında "HDP binalarına saldıranlar yargılansın, kampanyayı sen de imzala" ve "İyi ki hendek kazdılar demeyeceğim, ama Türk'ün gücü 17 yaşında hendek kazan çocukları öldürmek mi? utanç fotoğrafı" yazarak teröristlere çocuk imasında bulunması ve Türk askerinin de çocukları öldürdüğünü ima etmesi yer aldı.HDP ile bağlantılı olduğu öne sürülen Zeynep Tanbay Uras'a danışmanlık görevinin, CHP ile seçimlerde ittifak yaparak aday çıkarmayan ve CHP'ye oy isteyen HDP'nin kontenjanından verildiği iddia edildi.