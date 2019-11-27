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, Rahmi Turan ile konuştu: Kumpas için özür dilerim

, ‘Beştepe’ye çıktı’ iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. "Biraz önce Rahmi Turan aradı." diyen İnce, Turan'ın kendisinden özür dilediğini ve "Aklandınız artık, buna sevindim." dediğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 20:45
Muharrem İnce, Rahmi Turan ile konuştu: Kumpas için özür dilerim

Muharrem İnce, çok tartışılan 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiayı ortaya atan yazar Rahmi Turan'ın kendisini aradığını ve özür dilediğini söyledi.

İnce, şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce Rahmi Turan aradı. "Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla'nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini" söyledi. "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dedi."

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Muharrem İnce, Rahmi Turan ile konuştu: Kumpas için özür dilerim
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