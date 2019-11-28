Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NATO'ya tepki...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

''Bağdat ve Erbil arasında devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnun olduğumuzu vurgulamak isterim. Her iki tarafı da ilgilendiren güvenlik meselelerini de ele aldık. PKK'nın ülkemize Irak'a ve bölgesel yönetime Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Suriye'de ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize de verdiği zararı değerlendirdik. Barış Pınarı ile ilgili bazı bilgileri aktardım. Harekatımızın Kürtlere olmadığını sadece PKK/YPG teröristine yönelik olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

''KÜRTLERİN ESAS DÜŞMANI YPG/PKK'DIR''

Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK'dır. Sadece PKK değil Irak sınırları içinde de DAEŞ ile mücadele önemlidir. Ekonomik ilişkilerimizi de görüştük. Son zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi. Bunları doğru bulmuyoruz. Başka ülkelerin baskısıyla bu tür yasakların ilişkilerimize yakışmadığını vurgulamak isterim.''

BARZANİ: PKK'NIN SİNCAR VE IRAK'IN DİĞER BÖLGELERİNDE BULUNMASINI ONAYLAMIYORUZ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi.

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