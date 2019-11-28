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Definecilere belgesi zorunluluğu geldi

Define aramak isteyenlerin müracaat dilekçelerinin ekinde artık Çevresel Etki Değerlendirmesi () belgesinin de yer alması gerekiyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:50
Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda gerekli izinler alınmış olsa bile define aramaları sırasında topoğrafyayı bozacak şekilde ekosisteme müdahalede bulunulduğu, göl, dere, orman gibi alanların tahrip edildiği yönünde örneklerin çoğaldığı belirlendi.

Bu nedenle "Define Arama Projeleri"nin ÇED değerlendirmesine dahil edilmesinin gerekliliğinin ortaya çıktığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Define Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine ekleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme uyarınca, define aramak isteyenler artık müracaat dilekçelerinin ekinde ÇED belgesini de sunacak.

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Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi
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