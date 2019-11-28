STK'lardan Suriyelilere yönelik yalan haberlere ilişkin açıklama

Hepimiz Göçmeniz Platformu ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin organize ettiği, Suriye Dernekler Platformu, Mülteciler Derneği, Bilgi üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Medipol Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Merkezi Göç Araştırmalarının imzacı olduğu basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan Hepimiz Göçmeniz Platformu aktivisti Yıldız Önen, Türkiye'deki göçmenlere yönelik ayrımcılığın devam ettiğini, dillerini bilmedikleri bir ülkede, alışık olmadıkları bir kültürle karşılaşan insanların hedef gösterilmeye devam edildiğini söyledi.

Suriyelilerin bayramlardaki çatışmasızlık ortamını fırsat bilerek sınırın diğer tarafına geçip birkaç gün sonra geri gelmelerinin "tatile gidiyorlarmış" gibi yansıtılarak Türkiye'den geri gönderilmelerine bahane edilmek istendiğini ifade eden Önen, göçmenlerin yılbaşında Taksim'de birçok insan gibi eğlenmek istemelerinin de suç gibi gösterilmeye çalışıldığını savundu.

Suriyeliler hakkındaki yalanların sonuç vermeye başladığını, kayıtlı göçmenlerin bile "gönderilebiliriz korkusuyla evlerinden çıkamaz hale geldiğini" öne süren Önen, şunları kaydetti:

"Kampanyamıza katılan tüm kurum ve bireyler olarak geri göndermelere Suriye'de kalıcı ateşkes ilan edilmeden ve göçmenler kendi rızalarıyla dönme kararı vermedikleri sürece karşıyız ve böyle bir gelişmeye izin verilmemelidir. Rusya ve rejim güçleri sürekli sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ederken bu insanları can güvenliğinin olmadığı bölgelere geri göndermek en bariz insan hakları ihlalidir. Özellikle Suriyeli göçmenler bağlamında ayrımcılık ve ırkçılık, sosyal medyada ve başka mecralarda dolaşıma sokulan bir dizi gerçek dışı bilginin ön yargıları pekiştirmesinden besleniyor. Suriyelilerin devletten maaş aldıkları, dükkan açan esnafın vergi vermediği, istedikleri üniversiteye sınavsız girdikleri, öğrenci olanların devletten burs aldıkları, hastahanelerde sıra beklemedikleri, elektrik, su, doğal gaz faturası ödemedikleri, seçimlerde oy kullandıkları gibi birçok gerçek dışı iddia, yıllardır bıkmadan usanmadan tekrarlanıp duruyor. Göçmenlerle ilgili faaliyet yürüten STK, dernek ve platformlar olarak bu yalanlarla mücadele etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Hazırladığımız videolarla bu anlatılanların gerçek olmadığının altını çizmek istiyoruz."

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir ise Türkiye'nin "açık kapı politikası"nın çok insani olduğunu ve bundan rahatsız olan kimselerin, bu politikayı eleştirerek Suriyelilere karşı ırkçılığı körüklediğini ifade ederek, bu ırkçılığa karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut da Rusya, İran ve Esed rejim tarafından "Güvenli Bölge"nin son dönemde 31 defa bombalandığına dikkati çekerek, gerçek anlamda güvenli bölge oluşturulmadan insanların dönmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Toplantıda oyuncu ve şarkıcı Deniz Türkali, avukat Gülden Sönmez, oyuncu Bahan Gönce, oyuncu Tuğba Çelik, yazar Tuna Emren, Doç. Dr. Ferda Keskin, Doç. Dr. Polat Alpman, aktivist Yıldız Önen, gazeteci-yazar Osman Atalay, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve avukat Abdullah Resul Demir'in Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlattığı kamu spotu da kamuoyuyla paylaşıldı.