Başkan Erdoğan: Macron da NATO da Türkiye'nin haklarına saygı göstermeyi öğrenecek

"ULUSLARARASI LİSTELERDE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAK SAYIDA ÜNİVERSİTEMİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım, Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde tüm üniversitelerimize destek verdik. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardık. Uluslararası listelerde göğsümüzü kabartacak sayıda üniversitemizin yer almasını istiyoruz. Dünyadaki rekabet medeniyet mücadelesinde öne geçme mücadelesidir.

"BİZ KENDİ İNANÇ VE KÜLTÜRÜNE UYGUN HER DEĞERİ BÜNYESİNE KATAN BİR MİLLETİZ"

Biz kendi inancına ve kültürüne uygun olmak şartı ile iyi olan her değeri bünyesine katmaktan imtina etmeyen bir milletiz. Ama buna karşın ülkemizde batı medeniyetine dahil olabilmek için dinimizi değiştirmemiz gerektiği tartışmalarının bile yapıldığı dönemler olmuştur.

"EZİK ZİHNİYETİ TERK EDİP SANCAĞI EN YÜKSEĞE TAŞIMAYA HAZIR OLMALIYIZ"

Son birkaç asırdır başımıza gelenlerin nedeni batı kültürüne karşı ezik bir zihniyettir. Yeniden ilim sancağını en yükseğe taşımaya hazır olmalıyız.

ÜLKEMİZE KARŞI HAZIM SORUNU YAŞIYORLAR

Başarı çıtasını yükseltmenin mücadele cephesini genişlettiğinin farkındayız. Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların arttığını görüyoruz. İşte bunun için çalışıyoruz. Bugün bölgesinde ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik. Arnavutluk'a 500 konut inşa edeceğiz.

MACRON'A SESLENİYORUM: ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ KONTROL ETTİR

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Senin Suriye'de ne işin var? Fransa gelmiş bize soruyor Suriye'de ne işin var diye. Benim anlaşmalarım var. 911 km sınırım var. Senin ne işin var Suriye'de? Koalisyon gücünden bahsediyorsan biz zaten oradayız. Bunları defalarca anlattım Macron'a. Ama anlamıyor.

İSTEDİĞİNİZ KADAR HOPLAYIN ZIPLAYIN! ÖĞRENECEKSİNİZ

İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyin geveleyin. Önünde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik politikalarına saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne ifade ediyor bilmiyoruz ama Türkiye NATO'nun en önemli ülkesidir. Bunlar Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından habersiz mi?

DURMAYACAĞIZ

Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Suriye'den topraklarımıza yönelik tehditler tamamen bitene, son terörist imha edilene kadar herakatlarını sürdürecektir.