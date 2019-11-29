Çatalca’da başörtülü kadına saldırı

Dürdane Özselgin (63) adlı kişinin, AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a (50) hakarette bulunduğu ve Nurşen Yavuz'un başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Çatalca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret suçu gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Dürdane Özselgin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a (50) hakarette bulunulduğu ve başörtüsünün çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Dürdane Özselgin (63) adlı kişinin; Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda AK Nokta'da çalışmada bulunan Nurşen Yavuz'a hakarette bulunduğu ve Nurşen Yavuz'a fiili müdahalede bulunarak başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Dürdane Özselgin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Dürdane Özselgin'in pazarda alışveriş yaparken değil resmî mercilerden alınan izin çerçevesinde AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı tarafından kurulan stantta görevli AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a siyasi çalışma yaptığı sırada gelerek hakaret ettiği ve Nurşen Yavuz'un başörtüsüne müdahale bulunduğu öğrenildi.

"DÜRDANE ÖZSELGİN; NURŞEN YAVUZ'A HAKARET ETTİ, FİİLİ MÜDAHALE DE BULUNARAK BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"

AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı; AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada; şöyle denildi:

"28 Kasım 2019, Perşembe günü, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda, resmi izinle Ak Nokta çalışmalarımızı icra eden, kadın kolları yönetim kurulu üyemiz Sayın Nurşen Yavuz görevini gerçekleştirirken D.Ö isimli şahsın kendisine hakaret ettiği ve fiili müdahale de bulunarak baş örtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddiası ile şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştur MOBESE kameraları yardımı ile tespit edilen şahıs, 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı emniyet görevlilerince bulunmuş ve Çatalca Merkez Karakolu'na getirilerek ifadesi alınmıştır.

Şahsın Çatalca'da ikamet etmediği, 'misafir olarak Çatalca'ya geldiği emniyet yetkililerince anlaşılmıştır. 29 Kasım 2019 Cuma günü Çatalca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan kovuşturmada halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret suçu iddiası ile mahkemeye sevk edildiği öğrenilmiştir Mahkeme tarafından söz konusu şahsa adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı konulduğu öğrenilmiştir. Devam eden bu davanın Ak Parti Çatalca ilçe Başkanlığı olarak takipçisi olacağız. Başta çok değerli Çatalcalı hemşehrilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın bu tarz tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını önemle rica ediyoruz. Başta kadın kolları yönetim kurulu üyemiz Sayın Nurşen Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, dini, siyasi, görüşü ne olursa olsun toplumsal saygının ve hoşgörünün hakim olmasını temenni ederiz."

VALİLİK: 'CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI' İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Valiliği de; Çatalca'da gözaltına alınan kadınla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca'da 28 Kasım'da D.Ö'nün gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklinde haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

YARKADAŞ, PROVOKATÖRÜ KORUMAK İÇİN GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMDA BULUNDU

CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a hakaret eden ve başörtüsünü çıkarmaya çalışan Dürdane Özselgin'i aklamak için gerçek dışı paylaşımda bulundu ve Dürdane Özselgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı iddiasını şahsi twitter hesabından paylaştı.

ANKA Haber ajansı, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazeteleri de, Barış Yarkadaş'ın gerçek dışı paylaşımlarını haberleştirdi ve yalana ortak oldu.