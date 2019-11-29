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'da bir kişinin canice öldürüldüğü olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 20:37
Şanlıurfa'da bir kişinin canice öldürüldüğü olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, Müslüm Akkuş'un öldürülmesi ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği adresin bekar evi olarak kullanıldığını ve kavga sırasında Akkuş ile birlikte M.Z. (24), S.E.A. (24), M.K. (22), S.K. (24), V.M. (25) ve M.K'nin (27) evde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan M.Z. ve S.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Müslüm Akkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Şanlıurfa'da bir kişinin canice öldürüldüğü olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı
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