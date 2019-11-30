Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlanıyor - CANLI

BAŞKAN ERDOĞAN: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TANAP'ın Avrupa bağlantısı programı konuşması:

Bugün hep birlikte ülkelerimiz ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu bir dayanışma ve bunun adı da barıştır. Bu her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. Bu aşamaya Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı güvene dayalı ilişkileri sayesinde gelinimiştir.

AZERBAYCAN DOĞAL GAZI 20 İL 67 İLÇEDEN GEÇEREK AVRUPA'NIN KAPISINA DAYANMIŞTIR

Değerli kardeşim Aliyev'in şahsi ilgisi, işbirliği, emek veren kardeşlerimizin gayretleriyle hamdolsun bu aşamaya geldik. Enerjinin İpek Yolu olarak görülen bu projenin belirlenen takvime uygun şekilde ülkelerimizle ilgili kısmını bu proje ile tamamlamış oluyoruz. Tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi de böylece teyid ettik. TANAP'la ülkemizin enerji ihtiyacını garanti altına almanın yanı sıra Avrupa'nın ihtiyacına da katkı sağlamayı hedefledik. Bu koridorun en önemli parçasıdır. Azerbaycan doğal gazı 20 il 67 ilçeden geçerek Avrupa'nın kapısına ulaşmıştır.

BAĞIRMA ÇAĞIRMALARIYLA GEMİLERİMİZİ ÇEKMEYİZ

Bizim tabi bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Fatih ve Yavuz gemilerimiz Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi işte buna mani olmaya çalışıyorlar. Biz bunların bağırmalarıyla çağırmalarıyla bu iki gemimizi çekecek falan değiliz. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği ise Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. Şimdi de Libya'yı tehdit ediyorlar.

İnşada ihyada emeği geçen herkese teşekkür ederken yaşasın Azerbaycan Türkiye gardaşlığı diyorum.

ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu proje ülkeler arasında köprüler yapacak. Daha büyük anlaşmalara yol açacak. İştirak eden ülkeler birlikte uzun yıllar çalışacak ve bunun faydasını bölüşecektir. Bu proje işbirliği, istikrar, uzun müddetli anlaşma getirecek. Sadece enerji projesi gibi bakılacak bir proje değildir. Aziz kardeşim Başkan Erdoğan ile açılışını yaptığımız demiryolu vasıtasıyla, Afganistan, Çin yükleri taşınıyor. Bu projeler hep işbirliği sağlamakta. Elektrik projeleriyle de enerjimizi gönderiyoruz.

TÜRKİYE DÜNYADA BİR GÜÇ MERKEZİ OLMUŞTUR

Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösteriyor ve arttırıyor. Türkiye Azerbaycan kardeşliği günden güne perçinleniyor. Bugün Türkiye kendi bölgesinde değil dünyada güç merkezidir. Ve herkes unutmamalıdır ki bugün Türkiye'ye dünya ülkelerinin birçoğu borçludur. Tarih gösteriyor ki liderin rolü çok önemlidir. Bugün Türkiye işte lideriyle istikrarı ve gücü sağlayabilmektedir. Biz buna sevinmekteyiz çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği...

AHaber CANLI YAYIN