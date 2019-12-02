AK Parti yeni Ayşeler Haticeler arıyor

AK Parti Kadın Kolları'nda kongre süreci ana kademe kongre süreci ile eş zamanlı olarak başladı. Kadın Kolları öncelikle delegelerini belirleyecek. Kongre sürecini değerlendiren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yönetimlerde yeni Haticeler, Ayşeler aradıklarını söyledi.



18 YAŞINI DOLDURAN HERKES

Çam, 18 yaşını doldurmuş her kadının yönetimlerde yer almak için başvuru yapabileceğini belirterek, "Bizim temel prensibimiz tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte yeni katılımları sağlayacak, il ve ilçelerinde daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir yapıyı oluşturmak. Şu anda 2023 seçimlerinde aktif çalışacak arkadaşlarımızı seçeceğiz" dedi. Bu haftadan itibaren delege seçimlerinin başlayacağını belirten Çam, şunları söyledi: "Bir referans sistemi olmaksızın 'Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkese kapımız açık' dedik. Bunun için bir online başvuru sistemi oluşturduk. 18 yaşını doldurmuş, partimizde ve kadın kollarımızda çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Başvuruları il ve ilçelerimizden yapabilecekleri gibi, 'akkadinbasvuru. com' adresinden de yapabilirler. Sosyal medyada yayacağımız küçük de bir videomuz olacak. Bu ay bunun yayınına başlayacağız." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hatice ve Ayşeler üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Çam, "Sahadan şöyle sesler geliyor: 'Hatice ve Ayşeleri seçeceklerin de Hatice ve Ayşe olması gerekli.' Bu çok doğru bir yaklaşım" dedi.



'YÜZDE 50 DEĞİŞİM OLACAK'

Belediye seçimlerinde oluşturdukları isim havuzunu il, ilçe yönetimleri belirlenirken kullanacaklarını belirten Çam, teşkilatlarda yüzde 50'ye yakın bir değişimin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Çam, "Cumhurbaşkanımız Haticeler ve Ömerleri belirlerken, ilin demografik yapısından tutun kanaat önderlerini de içine alacak şekilde çalışmalarımızı titizlikle yapmamızı öneriyor. Örneğin, eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında bir görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz. Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten tüm aileyi kapsayacak şekilde görevi üstlenmiş oluyor. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşlerinin yönetim kadrosunda olmamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu.



KADINLARIN İLGİSİ FAZLA

Kadınların AK Parti'ye büyük ilgi gösterdiğini belirten Çam, partiye yeni üye katılımları ile ilgili de bilgi verdi. Çam, "Partimizin üye sayısı 10 milyon 358 bin 466. Bunun yüzde 45'i, yani 4 milyon 658 bin 79'u kadın. Silinen üyelerin yüzde 90'ı daha önce vefat etmiş, memuriyet sebebiyle üyelikten çıkmış kişiler. Biz kadın kolları olarak üyelerin güncellenmesini yaparken tek tek aradık. Ulaşamadığımız kişilerin evlerine ziyarete gittik. Üyelikten çıkanlar çok fazla deniyor. Oysaki sadece kadın kolları olarak 26 Ekim ile 18 Kasım tarihleri arasında 13 bin kadar yeni kadın üyemiz oldu. Kadınlarımızın partimize teveccühü çok fazla" dedi.



ERDOĞAN NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 3-4 Aralık'ta düzenlenecek Liderler Zirvesi için yarın Londra'ya gidecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda yarın zirveye katılan liderler onuruna resepsiyon verecek. Erdoğan da zirveye katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yarın Suriye meselesinin merkezde yer aldığı dörtlü bir görüşme gerçekleştirecek. Zirvede Barış Pınarı Harekâtı'ndaki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği, Türkiye'nin güvenli bölge planı, mülteci sorunu ele alınacak. Erdoğan, 4 Aralık'ta ise NATO Liderler Zirvesi ana oturumunda konuşacak. NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde, Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde NATO üyesi ülkelere müttefiklik üzerine mesajlar vermesi bekleniyor. Zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

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