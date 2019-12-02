Bakan Kasapoğlu’ndan Cemevine ziyaret: Muhabbetimize leke düşüremeyecekler

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Gençlikve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün İstanbul Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Cemevi'ni ziyaret etti. Kasapoğlu'nu, vatandaşlar ve Alevi dedeleri karşıladı. Cemevinde vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu Sultanbeyli'de açılışını yaptığı Aşık Veysel Parkı ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Kasapoğlu, parkta spor yapılabilmesi için, gereken tüm eksiklerin tamamlanacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu cemevi ziyaretinin ardından sosyal medyada ise şu tweeti paylaştı: "Bizim aşkla, muhabbetle yoğrulan hikâyemize leke düşürmek isteyenler bu emellerine asla ulaşamayacak. Bir olmak ve biz olmak davamızdan vazgeçmeyeceğiz."