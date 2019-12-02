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'nün il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı

'da polisin düzenlediği operasyonda, / soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde ' il imamı' M.G. ve eşi A.G., 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.12.2019 18:57
FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'Gümüşhane il imamı' olarak aranan M.G.'nin, Ortahisar ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde 'Gümüşhane il imamı' M.G. ve eşi A.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında 'ByLock' kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen şüphelilerin kaldıkları hücre evinde ekiplerce yapılan aramada; farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve bazı dijital materyaller de ele geçirildi. Şüpheli çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı
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