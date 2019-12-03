ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya 'Türkiye'ye yaptırım yapın' mektubu!

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ile Demokratlardan Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdikleri mektupta, "Sabır gösterme zamanı geçti. Yasayı (CAATSA) uygulama zamanınız geldi. Yasanın uygulanmaması, diğer ülkelere ABD yasalarının herhangi bir sonucu olmadan ihlal edilebileceği gibi korkunç bir mesaj verecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TASARISI GELECEK HAFTA MASAYA GETİRİLECEK"

Amerikalı Kongre üyeleri, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Ankara'ya yönelik tavrını sertleştirmişti. Reuters'ın haberine göre; Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, gazetecilere yaptığı açıklamada, komitenin Türkiye'ye sert yaptırımlar öngören farklı bir tasarıyı gelecek hafta oylayacağını söyledi. Bunun Türkiye'ye yönelik sabrının azaldığı anlamına gelip gelmediği yolundaki bir soruya Senatör Risch şu yanıtı verdi: "O çoktan olmuştu."

TRUMP, TÜRKİYE'YE YAPTIRIMIN ÖNÜNDE DURDU

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemini geçtiğimiz Temmuz ayında teslim almaya başlamış, sistemin beşinci nesil yeni savaş uçağı teknolojisine ilişkin bilgileri çalabileceği endişesini dile getiren ABD de, Türkiye'yi ortak üreticilerinden olduğu F-35 programından çıkarmıştı. Ancak Trump, kısaca CAATSA olarak bilinen ve Rus savunma sektörüyle iş yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası uyarınca, Türkiye'ye yaptırım uygulamamış ve gerçek sorumlunun Patriotl'arı vermeyen Obama yönetimi olduğunu dile getirmişti.

ESPER: TÜRKİYE NATO PLANININ ÖNÜNÜ TIKAMAMALI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İngiltere'de NATO'nun 70. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek zirve öncesi Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Reuters haber ajansına konuşan Esper, Türkiye'nin Baltık ülkeleri ve Polonya'nın savunmasına yönelik NATO planının önünü tıkamaması gerektiğini söyledi.