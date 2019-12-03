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Bakan Albayrak'tan Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 3 Aralık günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:07
Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." dedi.

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Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı
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