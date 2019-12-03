Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." dedi.

Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim. #3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/8pnsnYu9Pl — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 3, 2019