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Büyük operasyonunda 16 isim adliyeye sevk edildi

'da, 'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 10:56
Büyük FETÖ operasyonunda 16 isim adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, büfelerdeki telefonlardan FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis, Bursa ile İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 16 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise polisteki sorgusu sürüyor.

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Büyük FETÖ operasyonunda 16 isim adliyeye sevk edildi
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