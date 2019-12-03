Darbeci generallerin mahrem abileri deşifre edildi

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da yürütülen TSK'daki mahrem FETÖ yapılanma soruşturmasında gözaltına alınan bin 269 asker ile 489 mahrem imamdan bin 235'i itirafçı oldu. Bu kapsamında darbeci generallere mahrem abilik yapan isimler de tek tek tespit edildi. FETÖ'cü Birol Kurubaş'ın 15 Temmuz'da Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünde darbecilerin derdest etmeyerek es geçtiği Tümgeneral Ahmet Cural'a, Mehmet Çelik'in Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı eski Tuğgeneral Cemal Akyıldız'a, Cağfer Sarıkaya'nın ise darbeci eski Tuğgeneral Kemal Akçınar'a mahrem abilik yaptığı ortaya çıktı. Darbe girişimi başarısız olunca Moda Deniz Kulübü'nden kendini MAK timlerine senaryodan kaçırtan Hava Harp Okulu Komutanı eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın ilk mahrem abisinin Adil Öksüz olduğu belirlendi. Deliller sanıkların yargılandıkları mahkemelere gönderildi.