Trump'tan Erdoğan'a teşekkür, Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un NATO hakkında yaptığı 'Beyin ölümü' yorumu için açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron'un 'Beyin ölümü' açıklamasına sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump , Macron'un skandal açıklamasına "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor." dedi. Trump, Macron'un yorumunu "NATO'yu küçük düşürücü" olarak nitelendirdi.

'NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız" diyen Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı. Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." dedi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI: ERDOĞAN'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM

Trump, Türkiye'te yönelik yaptığı açıklamada; "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi. Başkan Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum. Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika flaş Türkiye açıklaması: "Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum, Türkiye çok iyi bir NATO üyesi"