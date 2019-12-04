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Başkan Erdoğan ve Miçotakis ile bir araya geldi

Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı , Kiriakos Miçotakis’i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 18:55
Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi başladı




Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşmelerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
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