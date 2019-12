Johnson, Merkel ve Macron'la görüşen Erdoğan: Zirve iyi geçti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve dün Londra'daki İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gerçekleşti. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda, Suriye ve Libya'daki durum ele alındı. Erdoğan, Avrupalı liderlere, Suriye'de güvenli bölgenin tesisi ve mültecilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışma çağrısı yaptı. Her türlü terör örgütü arasında ayrım yapılmaması gerektiğini de bir kez daha vurguladı. Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir soru üzerine, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.Almanya Başbakanı Merkel de iyi ve yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ana gündem maddesi olarak Suriye'deki durumun ele alındığını kaydetti. Merkel, "Burada DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'nin Rusya ile güvenliği garanti altına aldığı bölgeye güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.Zirve öncesinde Türkiye'ye yönelik açıklamaları nedeniyle tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bu kez "Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türk halkına derin saygım var" ifadesini kullandı.Bu arada Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca 4 dilde hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" adlı kitabı liderlere takdim etti. Kitapta, NATO üyesi donörlerin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de yer aldı."Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye"nin yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" ve "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı kitaplar da NATO Liderler Zirvesi ile ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.Londra'daki Dörtlü Zirve'de, terörün her türlüsüne karşı mücadele kararlılığına dikkat çekildi.İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan, zirvenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.* Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.* Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması, Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini BM tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.* Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.* Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı.* Liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.