Şehidin vasiyeti ‘İkranur’ doğdu

BUGÜN NELER OLDU

MARDIN'DE 4 Eylül'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman onbaşı Mehmet Acar'ın vasiyeti üzerine dünyaya gelen bebeğine İkranur ismi verildi. Eşi şehit olduğunda 7 aylık hamile olan Fatma Acar, 1 hafta önce yaşadığı Salihköy Mahallesi'ndeki evinden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar, 2 kilo 700 gram ağırlığında 52 santim boyunda kız bebek dünyaya getirdi. Kız bebeğe şehidin vasiyeti üzerine İkranur adı verildi. Fatma Acar, eşinin evliliklerinin 10'uncu ayında şehit olduğunu belirterek, "Kızımızın ismini eşim İkranur koymuştu, cinsiyetini biliyorduk. Eşim şehit olmadan 3 ay önce bir patlama yaşanmıştı. Eşim o zaman eve geldiğinde 'Ya çocuğumu göremeseydim' dedi. Şehit haberi gelince ilk aklıma gelen bu oldu. Çocuğunu çok görmek istiyordu ama nasip olmadı. O şu an görüyordur eminim, hissediyordur ondan da eminim" dedi.