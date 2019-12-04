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Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

Geçici Hükumet'i hükumet başkanı liderliğinde Askeri Polis Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı. Toplantıya Geçici Hükumet Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, komutanları katıldı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 17:58
Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

Gerçekleştirilen toplantıda Rasulayn'daki son durum ve ilçe dışında bulunan Rasulayn halkının bir an önce evlerine dönmeleri konusunda çağrı yapıldı.

"HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI"

Suriye Geçici Hükumet Başkanı Abdurrahman Mustafa tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Rasulayn terör örgütü bitti. İlçede hayat normal dönmeye başladı. Rasulayn halkı evine dönsünler. Kurtarılmış bölgede insanlarımızın gelmesi lazım. El ele verip denetimde bulunan bölgeleri yaşanır bir hale getirmeye çalışacağız. Suriye Milli Ordusu terörle mücadele edecektir" diye konuştu.

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Toplantıya Geçici Hükumet Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Ordu Askeri komutanları katıldı.

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Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı
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