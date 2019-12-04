"Trump tavizsiz şekilde Erdoğan'dan yana"

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

TRUMP TÜRKİYE'DEN YANA

Zirvede neler olacağını iki gün içinde öğreneceğiz. Şimdi yapılacak şey özellikle Amerika'nın yani Trump'ın olaylara nasıl yaklaştığını izlemektir. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü. Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum" dedi. Trump, "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Bağdadi operasyonu ile ilgili olarak Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz. Bağdadi operasyonunda çok yardımcı oldular. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi" derken, F-35'ler hakkında da konuştu. Trump, "Türkiye milyarlarca dolar değerinde F-35 savaş uçakları aldı. Eğer biz vermeyi reddedersek başka yerler arayacaklardır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti.



MACRON'A TEPKİ

Trump, "Suriye'yi işgali sonrası Türkiye hâlâ NATO üyesi olmalı mı?" şeklindeki bir soruya ise "Bu müttefikler arasında tartışılmalı" yanıtını verdi.

Donald Trump, NATO'nun "beyin ölümünün gerçekleştiğini" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi. Trump, Macron'un sözlerinin "çok aşağılayıcı" olduğunu söyledi. Macron'un ifadesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Trump, "Türkiye Macron'a kendi beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi ki, bu çok ilginç" dedi.

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