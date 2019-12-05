369 bin 690 Suriyeli ülkesine geri döndü

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BUGÜN NELER OLDU

Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı toplantıda şu açıklamalarda bulundu:* Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında, 6 bin 401'i denizlerde olmak üzere 42 bin 311 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bin 210 organizatör gözaltına alınmış, 250'si tutuklanmıştır. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı da 369 bin 690 bugün itibariyl e ulaşmıştır. Güncel olarak ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı da 3 milyon 691 bin 333'tür.* 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Bunlardan 26'sı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine, 33'ü de diğer ülkelere şeklinde. Kısa süre içerisinde işlemleri tamamlanmış ve gönderilecek olan 12 yabancı terörist savaşçı var.* Kasım ayındaki operasyonlarda İçişleri Bakanlığı 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 3, gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 131 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 39'u ölü, 53'ü sağ/yaralı, 39'u teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerden 100'ü PKK/KCK, 30'u DEAŞ, biri ise aşırı sol terör örgütü mensubudur.* Kıran operasyonları kapsamında, 124 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 120'si ölü, 4'ü ise teslim şeklindedir. 19 iş birlikçi şahıs yakalanmış, 281 mağara/sığınak imha edilmiş, 170 silah, 46 bin 315 mühimmat, 133 EYP, 5,9 ton patlayıcı ile çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. PKK'nın kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla icra edilen bin 677 operasyonda bugüne kadar 267 terörist etkisiz hale getirildi.