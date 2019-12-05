Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayeti hakkında son dakika açıklamalar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi sarsan Ceren Öxdemir cinayeti hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. "Daha önce bir tanışıklıklarının olmadığı aşikar" diyen Bakan Soylu, "Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi. Elinde bir bıçakla hiç tanımadığı birini katledecek bir caniyle karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ceren Özdemir cinayeti hakkında açıklama!

"BUNUN İZAH EDİLEBİLİR BİR TARAFI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin "Bir cinayetle karşı karşıyayız bu tür cinayetlerim her biri ülkemizi derinden etkiliyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Cinayetin akabinde güvenlik güçlerimiz bir sonuç aldılar ama bu ölen kızımızı geri getirmedi. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının söyledikleri ne kadar doğru neyi yansıtıyor sorulturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Savcılık bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacak. Daha önce tanışık olmadıkları ortada aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıkları söz konusu değil bu durumu tamamen tespit edip bu cinayetin neden ve ne için gerçekleştirdiğini kamuoyuna yansıtmış alacağız" dedi.

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CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI ADİLİYEDE