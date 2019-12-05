Başkan Erdoğan'dan İngiltere'deki cami açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Diyanet teşkilatımızla birlikte projeye öncülük eden herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Cambridge Cami 5272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Çevre hassasiyeti, güneş panelleri ile Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu külliyede sergi salonu sosyal donatı da bulunuyor. Cambridge Cami külliyesi misafirperverliğimizi bu topraklarda yaşatacak.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM



Cuma günü Londra Köprüsü'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için ülkem adına taziyelerimi sunuyorum.

İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında Irkçılık İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor.

"Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir"

BU CAMİMİZ AYNI ZAMANDA AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİDİR

Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum. Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir.

Savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar inanılmaz boyutlara geldi. Şayet bir yerde ibadethaneler yakılıyorsa bombalanıyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.

TERÖR VE İSLAM KELİMELERİNİ YAN YANA GETİREMEZSİNİZ



Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getiremezsiniz. Şu anda Türkiye DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Terör ve İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Teröristin hepsi kötüdür, lanetlenilesi bir eylemdir. Müslüman terörist olmaz İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz.

Başkan Erdoğan'dan İngiltere'de önemli açıklamalar

SİNAGOGLARA SALDIRANLARLA FETÖ'CÜLER ARASINDA FARK YOK

Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz. İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. İdeolojisi ne olursa olsun terörist insanlıktan çıkmış bir canidir. Londra Köprüsü'nde insanları öldürenlerle, sinagoglara saldıranlarla FETÖ'cüler arasında fark yok.



Masumları hedef alan her türlü eyleme karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Nefret suçlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batılı siyaset ve medya kuruluşları Müslümanları suçlayan ötekileştirecek beyanlardan kaçınmalarını uzak durmalarını rica ediyoruz.



Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha ilkeli bir mücadele bekliyoruz.