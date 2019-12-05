Evlat nöbetinde aile sayısı 58’e yükseldi

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Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin sayısı 58'e yükseldi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelen anne Vahide Çiftçi, "Özlem'imi 2 yıl önce 12 yaşındayken kaçırdılar. Kızımı istiyorum" dedi.Annelerin 3 Eylül'de HDP önünde başlattıkları oturma eylemi 93'üncü gününe girerken, bir ailenin de katılımıyla sayı 58'e yükseldi. Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Güvenlik Köyü'nde 15 Eylül 2017'de 12 yaşındaki Özlem Çiftçi, ablasının evine giderken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Anne Vahide Çiftçi, 12 yaşındaki kızı Özlem için Diyarbakır'daki eyleme katıldı. Acılı anne, "Kızım iki yıl önce PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Gittiğinden beri hiçbir haber alamadım. Özlem 6'ıncı sınıf öğrencisiydi. Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Okuması gereken ve eli kalem tutması gereken 12 yaşındaki kız çocuğunun eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Onu çok özlemişim. Her gün ağlıyorum." dedi. Bu arada, eyleme bir süre önce Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nden kaçırılan oğlu Roşat için katılan Necibe Çiftçi ile Vahide Çiftçi'nin akraba oldukları belirtildi. Roşat ile Özlem Çiftçi'nin kuzen oldukları ifade edildi.