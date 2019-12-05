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'nın 280 metre yukarısında kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

'nın 280 metre üzerinde, 400 bin voltluk elektrik kablolarında, ölüme meydan okuyarak, ana elektrik hattının bakımını yapıyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)'nin bu yıl Ağustos ayında başlattığı çalışma ile ana elektrik iletim hatlarına, elektrik kesilmeden, helikopterli canlı bakım hizmeti veriliyor. Bu çalışma sırasında yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta ölüme meydan okuyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 10:23
İstanbul Boğazı'nın 280 metre yukarısında kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da elektrik sağlayan ana iletim hattının Zekeriyaköy'de bulunan direklerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

BAKIMLAR İÇİN HAYATLARINI RİSKE EDİYORLAR

Günlük yaşam için adeta vazgeçilmez olan elektriğin kaynağından iletimi Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından bütün ülkeye sağlanıyor. Yaklaşık 16 bin çalışanı, 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi kontrol merkeziyle TEİAŞ, termik, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal santrallerinde üretilen elektriği, enerji iletim hatları ve trafo merkezleri ile şehirlere, organize sanayi bölgelerine, fabrikalara iletiyor. Ancak bu iletimi sağlayan hatların da düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımlar sırasında en önemli konu ise elektriği kesmenden çalışmaların yapılması.

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İstanbul Boğazı'nın 280 metre yukarısında kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar
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