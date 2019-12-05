MHP af teklifini beklemeye aldı

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Eylül 2018'de TBMM'ye sundukları "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:* Toplam 7 maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumu. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınamadığı da meydandadır. Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden kaçmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 Aralık 2019'da AK Parti MYK'da Adalet Bakanı'na 6 suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de gazetelerde yer bulmuştur. MHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararına elbette saygı duymakta.* Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim.