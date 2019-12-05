Şehitleri on binler uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Van'ın Çaldıran ilçesinde, önceki gün keşif sırasında silahı kazayla ateş alan Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Uzman Onbaşı için, dün memleketi Adıyaman'da tören düzenlendi.Cenaze, Merkez Siteler Mahallesindeki evlerine getirildiğinde, 5 çocuğundan 3'üncüsünü kaybeden şehidin babası Mehmet Demir, yakınlarına Kürtçe "Hakkınızı helal edin' dedi. Ardından Yeni Mezarlık Caminde düzenlenen törene ise kardeşi Yusuf Demir, ağabeyinin üniforması ve beresiyle katıldı. Şehidin babası Mehmet ve annesi Figen Demir, ayakta durmakta güçlük çekti. İl Müftüsü Taşçı, tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.Hakkari- Çukurca Karayolundaki kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması şehit olan Uzman Çavuş Recep Özmen içinde memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde tören düzenlendi. Evli olan şehidin cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.