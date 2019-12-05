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Son dakika: VETO'ya onay verdi

Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak  kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 18:11
Son dakika: TBMM VETO'ya onay verdi

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin metinden çıkarılmış haliyle kabul edildi

Termik santral düzenlemesinde flaş gelişme!

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Son dakika: TBMM VETO'ya onay verdi
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