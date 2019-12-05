Son dakika: TBMM VETO'ya onay verdi

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.
Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:24Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 18:11
TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin metinden çıkarılmış haliyle kabul edildi