Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sınır kapısında flaş operasyon! 18,4 ton siyanür ele geçirildi

Sınır kapısında flaş operasyon! 18,4 ton ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.12.2019 11:49

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde 'sodyum' olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde 'sodyum siyanür' ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün 'sodyum siyanür' isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 18 bin 400 kilo sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınır kapısında flaş operasyon! 18,4 ton siyanür ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN