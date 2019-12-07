Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlnen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük bir davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Unutmayın milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler kendi hüsranlarını da hazılarlar.

Ayrıntılar geliyor...

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