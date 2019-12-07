FETÖ’nün belgelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Ağır Cezalık

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu adına takip ettiği iki davaya FETÖ'nün montajlanmış kumpas tapelerini delil olarak sununca başına iş açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Çelik'in mahkemeye ibraz ettiği dilekçede, Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile arasında geçtiğini iddia ettiği, aslında FETÖ tarafından hukuk dışı yollarla, gerçek dışı montajlanarak elde edilen sözde ses kaydını 'Sıfırlama tapesi' adlı başlık altında delil olarak ibraz ettiği kaydedildi. İddianamede 2 numaralı eylem olarak ise Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun vekili sıfatıyla takip ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Anadolu Asliye 15. Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında mahkemeye sunduğu dilekçeden bahsedildi. Çelik'in bu dilekçede de FETÖ tarafından illegal gerçek dışı montajlanarak elde edilen ses kayıtlarının içeriklerinden bahsettiği ifade edildi. Söz konusu iki davaya da FETÖ'nün kumpas tapelerini sanki doğruymuş gibi delil olarak sunarak montaj tapeleri meşrulaştırmaya yeltenen Çelik Ağır Cezalık oldu. Şüpheli avukatın "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Son soruşturmanın İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına hükmedildi.