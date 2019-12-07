Gaybubet evinden 1.8 milyon lira çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir merkezli 9 şehirde FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı öğrenildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise 452 bin lira, 75 bin lira değerinde 11 bin 850 euro, 1 milyon 288 bin lira değerinde 223 bin dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir wifi, 4 sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gaybubet evinden çıkan toplam para miktarının 1 milyon 817 bin lira olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek Gözaltına alınanlar arasında, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Özşanal şirketlerinin eski sahibi Sabri Karaca'nın da bulunduğu bildirildi. Örgütün Bornova mütevelli heyetinde olan Karaca'nın, 2014'te ABD'deki FETÖ kuruluşlarına yaklaşık 280 bin dolar transfer ettiği, örgüt liderinin talimatının ardından Bank Asya'daki hesabını 1 milyon TL'ye yükselttiği, FETÖ bağlantılı TUSKON çatısı altındaki işadamları derneklerine üye olduğu ve örgüte yılda 4 milyon TL aktardığı iddia ediliyor Ankara'da örgüt imamlarının ankesörlü ve kontörlü telefonlardan bağlandı kurduğu belirlenen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30'u aktif görevde toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 35'i, gözaltına alındı. İstanbul'da Bank Asya'ya para yatırdıkları ve ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Balıkesir ve Savaştepe ilçesinde biri "Polis mahrem imamı", biri "Asker mahrem imamı" 4 şüpheli gözaltına alındı. ByLock kullandığı da belirlenen üsteğmen Mustafa M. Eskişehir'de saklandığı hücre evinde yakalanarak tutuklandı. Konya'da 2, Kayseri'de 3, Malatya'da da bir şüpheli tutuklandı.