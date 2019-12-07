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: ’li kadın başkana çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara...

ile ilgili haberi geldi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut’un ‘Garsondan başkan olmaz’ diyerek baskı yaptığı İlçe Başkanı dikkat çeken bir karar aldı. Kendisini 'Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' diyerek küçümsediklerini öne süren Sıdıka Oğuzkan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü olan 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde adaylıktan çekildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

TALAT ÖZTUZSUZ TALAT ÖZTUZSUZ Gündem
Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:51
Son dakika: CHP’li kadın başkana çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara...

Burdur'dan gelen son dakika haberine göre CHP'nin ilçe kongreleri öncesi delege seçimleri "CHP'de kadının adı yok" dedirten bir olaya sahne oldu. İki dönemdir CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı olan Sıdıka Oğuzkan, adaylık çalışmalarına mahalle delegesi seçimleri ile başladı. Ancak iddiaya göre, Sıdıka Oğuzkan'ın rakibi olan Serkan Şimşek'i destekleyen CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, baskılarıyla Oğuzkan'ı yıldırdı.

İşte tepki çeken olayın detayları...

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Son dakika: CHP’li kadın başkana çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara...
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