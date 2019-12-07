Son dakika: CHP’li kadın başkana çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara...

Burdur'dan gelen son dakika haberine göre CHP'nin ilçe kongreleri öncesi delege seçimleri "CHP'de kadının adı yok" dedirten bir olaya sahne oldu. İki dönemdir CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı olan Sıdıka Oğuzkan, adaylık çalışmalarına mahalle delegesi seçimleri ile başladı. Ancak iddiaya göre, Sıdıka Oğuzkan'ın rakibi olan Serkan Şimşek'i destekleyen CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, baskılarıyla Oğuzkan'ı yıldırdı.

İşte tepki çeken olayın detayları...