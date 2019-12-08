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Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika mutabakatı açıklaması yapıldı. Bakan Akar, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" sözlerini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.12.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 19:41
Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika Libya mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya mutakabatı kapsamında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZE KARŞI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İttifaka tehditleri (NATO ilişkileri) ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika Libya mutabakatı açıklaması
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