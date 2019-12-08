Salih Tuna: Kılıçdaroğlu'nun bir doğrusunu buldum!

CHP Genel Başkanı çok fazla yalan söylüyor ama o kadar da "partizan" olmayın arada bir doğru söylediği de oluyor.

Bütün mesele o doğruyu bulup yakalamakta.

Ben bir tane buldum mesela.

Siz de bulursanız lütfen bana gönderin, bu köşede yayımlayayım.

Yanlış anlamayın, ben buldum siz bulamazsınız, demeye getirmiyorum. Gururdan, kibirden Allah'a sığınırım.

Pekâlâ siz de bulabilirsiniz. Sadece biraz çalışacak, gayret göstereceksiniz. Evinizde veya işyerinizde, fark etmez. Yeter ki arayın. Aramadan bulunmaz. Bulamadığınız anlarda da sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Malumunuz, bilim her geçen gün ilerliyor.

Şuncağızı belirtmeyi ihmal etmeyeyim: Kılıçdaroğlu'nun bir tane doğrusunu buldum dediğim birkaç yıl öncesinde serdettiği bir doğrudan ibarettir.

Takdir edersiniz ki, "doğru" da dünde kaldı diye "yanlış" olmaz. Doğru doğrudur.

Zaman tahdidi yok, siz de istediğiniz zaman diliminden bulabilirsiniz. Sonuçta Kılıçdaroğlu'ndan sadır olabilecek doğrulardan bahsediyoruz, o kadar vicdansız değilim.

Benim bulduğum şudur:

Çok değiştiklerini anlattığı Diyarbakır'daki bir toplantıda Kılıçdaroğlu, "1930'ların CHP'si değiliz" demişti.

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