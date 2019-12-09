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Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu ve İnsan hakları eylem planı açıklaması

Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu bir belgesi haline gelmesini sağladık. Ayrıca yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığı içerisindeyiz. Bu eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 10:27

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir dizi açıklamada bulundu. Yargı reformuna ilişkin tespit ve gelinen son durumu aktaran Gül yeni bir eylem planını da duyurdu. İşte Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

* (Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.

* Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz."

* Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

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Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu ve İnsan hakları eylem planı açıklaması
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