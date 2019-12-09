Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu ve İnsan hakları eylem planı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir dizi açıklamada bulundu. Yargı reformuna ilişkin tespit ve gelinen son durumu aktaran Gül yeni bir eylem planını da duyurdu. İşte Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

* (Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.

* Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz."

* Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

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