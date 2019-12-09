CHP’li belediyeden skandal icraat: AK Parti’ye oy verene asfalt yok

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İzmir'de CHP'li Bayındır Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerin yollarını asfaltlarken, Kızıloba Mahallesi'ni diğer mahalle ve ilçelere bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik toprak yolu asfaltlamadı. Kış gelmesiyle yolların çamur içinde kaldığını anlatan mahalleli, son iki seçimde AK Parti'ye oy verdikleri için belediyenin kendilerine hizmet vermeyerek cezalandırdığını öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu isteyen ve belediyeye yollarının asfaltlanması ile ilgili şikayet dilekçesi gönderen mahalleli, herhangi bir sonuç alamadıklarını anlattı.Emel Şahin (33), "CHP'ye oy veren komşu mahallelere yol yapıldı. Bizim mahallemizin yolu yapılmadı. Burada yerel ürünler üreten firmamız var. Ürünlerimizi ulaşımı konusunda sorunlar yaşıyoruz" dedi. Ahmet Karataş ise, "2014 yerel seçimlerinde CHP'den Bayındır Belediye Başkanı seçilen Ufuk Sesli, seçim sonrası komşu mahallemiz Sarıyurt'u ziyaret ettiğinde oradaki vatandaşlara 'Kızıloba AK Parti'ye oy verdiği için hizmet alamayacak' dediğini öğrendik" diye konuştu. Evli bir çocuk annesi Selver Karataş da, "Yolumuz olmadığı için acil durumda hastaneye giderken bile zorlanıyoruz. Bu manzara İzmir'e yakışmıyor" dedi. Ayşe Gözpınar ise "AK Parti'ye oy verdiğimiz için cezalandırılıyoruz. Belediye başkanları seçim kazandıktan sonra parti rozetlerini bir kenara koyup hizmet etmeliler" diye konuştu.