Emniyetten nefes kesen fuhuş operasyonu!

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Fuhuşa Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' ile 'Görevli Memura Rüşvet Verme' konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık günü saat 14.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevu evi olarak kullanıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine bahse konu adres ekiplerce takibe alındı. Adresten çıkan Adem Ö. ve Mehmet K. isimli şahıslar durduruldu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Şahıslar yapılan görüşmede adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı geldiklerini itiraf etti. Adrese geçildiğinde kapıyı açan Azerbaycan uyruklu Zeynep H. isimli şahıs fuhuş amaçlı ikamette bulunduğunu, kendisine fuhuş yaptıran şahsın ikamette bulunmadığını beyan ederken bu sırada Zeynep H. isimli şahsı telefonla arayan ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 'Ebru' isimli şahıs görevli memurlara 10 bin lira verilerek şahısların bırakılmasını talep etti.

Çalışmaların devamında savcılıktan alınan talimatlar doğrultusunda rüşvet konusunun Suçüstü yapılabilmesi amacıyla şahısla telefonla görüşülerek rüşvete ikna olunduğu bilgisiyle Yedikule Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayii önünde görüşme ayarlandı.

Görevli memurun yanına gelen ve kendisini 'Ebru' isimli şahsın gönderdiğini beyan eden Celal Y. isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken şahsın parayı kendisine Mehmet E. isimli şahsın verdiğini beyan etmesi üzerine aynı mahallede bulunan bir taksi durağı yakınında Mehmet E. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Celal Y. ve Mehmet E. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca "Fuhuşa Aracılık, Yer Temini ve Zorlama" ve "Görevli Memura Rüşvet Verme" suçlarından tutuklanarak cezavine teslim edildi.

Konu ile ilgili 'Ebru' isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor…