Van Narkotik Polisi, kriptolu telefon görüşmelerini çözdü

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında flaş bir gelime yaşandı.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı içerisinde 6 ayrı yakalamada 799 Kilogram Eroin, 100 Kilogram Toz Esrar, 1 Kilo 130 Gram Metamfetamin ve 50 Kilo 640 Gram Asit Anhidrit maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Bu kapsamda edinilen bilgiye göre, 2019 yılı içerisinde 6 ayrı yakalamada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek "olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

25 GÖZALTI

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Aralık 2019 günü Van Merkezinde 12, Başkale İlçesinde 2, Saray İlçesinde 8, Özalp İlçesinde 3, İstanbul 1, Diyarbakır 1 ve Kocaeli 1 olmak üzere 4 İlde 28 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜZBİNLERCE LİRA

Gözaltına alınan şüphelilerin işyeri, ikamet ve üst aramalarında; 155 bin 750 lira, 12 bin 500 USD, 31 milyon İran Tümeni, 47 Adet Fişek, 1 Adet Av Tüfeği, 22 Adet Av Tüfeği Fişeği, 2 Adet Kriptolu Telefon, 9.000 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

25 şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrolle serbest bırakılırken 17'sinin ise tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca Van Narkotik polisinin şüpheliler arasında kullandıkları kriptolu telefon görüşmelerini çözerek sonuca ulaştığı belirlendi.

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