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Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması! KYK kredi borçları silinecek mi?

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a yöneltilen sorulardan bir tanesi de hakkında idi. Erdoğan, 'KYK borçları silinecek mi?' sorusuna, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" sözlerini kullandı. İşte, Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika KYK borçları açıklaması...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 16:04
Başkan Erdoğan'dan son dakika KYK borçları açıklaması! KYK kredi borçları silinecek mi?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne özel düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından öğrencilerini sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, bir süredir gündemin en çok öne çıkan konularından birisi olan KYK borçları hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "KYK borçlarının silinmesi gündemde mi?" sorusunu, "Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız" şeklinde yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA KYK BORÇLARI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan tarafından KYK kredi borçları kapsamında yapılan açıklama şu şekilde;

Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.

KYK borçları yapılandırılacak

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Başkan Erdoğan'dan son dakika KYK borçları açıklaması! KYK kredi borçları silinecek mi?
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